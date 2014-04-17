Украина значительно увеличила производство дизтоплива
Производство бензина сократилось.
Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ), в январе-марте 2014 года увеличили объем первичной переработки нефти до 0,9 млн тонн, что на 24,8% больше показателей января-марта 2013 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, производство бензина в первом квартале 2014 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,8% - до 264 тыс. тонн.
Производство дизельного топлива за 3 месяца 2014 года составило 278 тыс. тонн, что на 23,6% больше января-марта 2013 года.
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Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины в 2013 году сократили объем первичной переработки нефти до 3,5 млн тонн, что на 19,9% меньше показателя 2012 года.
В 2012 году украинские НПЗ сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.
Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. В работе на данный момент находится Кременчугский НПЗ.