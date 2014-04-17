Путин не верит в способность Европы отказаться от российского газа

Президент России Владимир Путин уверен в том, что Европа не сможет отказаться от поставок российского газа - а только в «ущерб себе, почти через кровь».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Что касается газа. Мы газ продаем, трубный газ - это основные продажи по газу у нас, в основном, в европейские страны, которые где-то на 30–35%, 34% своего газового баланса закрывают поставками из России. Можно ли вообще прекратить закупки российского газа? На мой взгляд, невозможно», - заявил Путин.

По его словам, например, у Финляндии газовый баланс состоит на 90% из российского газа, а в странах Восточной Европы - если не 90%, то 50-70% потребностей закрывается за счет российских поставок.

«Можно ли вообще прекратить поставки? Это, на мой взгляд, совершенно нереально. Но в ущерб себе, почти через кровь, можно. Но я представить себе такого не могу. Поэтому, конечно, все заботятся о диверсификации поставок. Там, в Европе, говорят о повышении независимости от российского поставщика, так же, как и мы начинаем говорить и действуем в сторону независимости от наших потребителей», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма один из лучших экономистов мира Лешек Бальцерович заявил, что России грозит изоляция. Говоря о возможном противодействии мира РФ, Бальцерович отметил: «Стратегически в таких случаях смотрят на самые уязвимые пункты. Таковым среди прочего является тот факт, что экономика России очень слаба. Ее зависимость от экспорта природных ресурсов за последние 10 лет только повысилась, и теперь 70% экспорта - это природные ресурсы, в основном газ и нефть».

По его мнению, мировое сообщество может предпринять «шаги, которые могут воздействовать на самые слабые места российской экономики. Например, на экспорт газа. В США сланцевая революция, которая могла произойти только при нормальном капитализме, - не благодаря государству, а благодаря независимым, не очень крупным частным компаниям в Техасе. И в последнее время они стали производить больше газа, чем Россия. Думаю, что Обама под нажимом разного рода лобби снимет эмбарго на его экспорт.

Во-вторых, газопроводы. И «Северный поток», и «Южный». Это весьма вероятные объекты ограничений.

В-третьих, думаю, будет прямой пересмотр нынешнего уровня зависимости от российского газа с постепенным переходом на другие источники. В частности, импорт из Саудовской Аравии…».

Сегодня, 17 апреля, в Болгарии разобрали первый стык труб магистрального газопровода «Южный поток», строящегося по предложению и под руководством российского газового монополиста «Газпром» в обход Украины.

Об этом сообщает болгарское издание «Бивол», опубликовавшее фотографии с места события – близ горного села Пишурка, где в 2013 году прошла торжественная сварка первого стыка газопровода, который по проекту пройдет через территорию Болгарии.

«Трубы, освещение и даже флаги объекта «Южный поток» собираются до лучших времен. На окраине горного села Пишурка, где был торжественно сварен первый трубный шов в конце октября 2013 года, сейчас остались одни столбы», - сообщает болгарское издание.

Журналисты издания даже предложили использовать это место в качестве культурного центра под открытым небом.

«Это место можно было бы даже сдавать в аренду, как «потемкинское село» для съемки торжественных стыков других газопроводов в Европе, Азии или даже в Африке - в зависимости от сезона и политической заявки», - отметили журналисты.