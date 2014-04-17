Европарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока»

Европарламент решил поставить крест на строительстве российского газопровода "Южный поток" и призвал ЕС помочь Украине решить газовые споры с РФ, сообщает ТСН.

Согласно резолюции, проголосованной сегодня в Страсбурге, существует "настоятельная необходимость прочной совместной политики в сфере энергетической безопасности с целью снижения зависимости ЕС от российских нефти и газа, в том числе, посредством диверсификации источников поставки энергоносителей, полной реализации третьего энергетического пакета и возможности приостановки, при необходимости, импорта газа".

"Европарламент считает, что газопровод "Южный поток" не должен быть построен, и что должны быть доступны другие источники поставок", - говорится в резолюции.

Кроме того, европарламентарии считают, что помощь ЕС Украине в обеспечении реверса газа и эффективные взаимосвязи с Евросоюзом обезопасят Киев от политического и экономического давления.

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Напомним, Болгария демонтировала на своей территории трубы нефтепровода "Южный поток" с первым сварным швом. Это произошло после того, как Европарламент решил, что проект "Южный поток" не должен реализовываться.

Первый сварной шов как символ начала строительства российского газопровода через территорию Болгарии был сделан в октябре 2013 года при участии представителей российской компании "Газпром".