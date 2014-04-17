Путин может перекрыть газ Европе, считает польский аналитик

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил эксперт польского аналитического Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Шимон Кардашь, комментируя письмо российского президента 18-м странам ЕС.

"Хотя письмо президента Путина не означает однозначно, что поставки газа через Украину будут остановлены, но сигнал такой возможности свидетельствует о том, что Россия готова к такому решению, если европейские партнеры не будут склонны к "конструктивной" реакции, учитывающей российские постулаты", - написал эксперт в обнародованном сегодня специальном обзоре.

Читайте такжеЕвропарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока»

"Ввиду большого уровня зависимости от российских поставок (в 2013 году Россия достигла рекордного уровня своей доли на европейском уровне в размере 30% от всех поставок) и одновременно ограниченных возможностей покупателей в Европе по диверсификации источников поставок, по меньшей мере, в перспективе 3-4 лет, Москва может решить пойти на конфронтацию", - отметил он.

Аналитик не исключил возможности того, что российские власти хотят использовать ситуацию с Украиной также для решения своих стратегических вопросов в отношениях с Европейским Союзом в энергетических делах.

В частности, речь может идти о введении так называемого "Третьего энергетического пакета", против которого выступает Россия, и деле антимонопольного расследования, которое начала Еврокомиссия против российского газового монополиста "Газпром".

Кроме того, Россия может пытаться использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы, в конечном счете, получить контроль над украинской газотранспортной системой, которую россияне бы хотели забрать за долги украинцев или путем создания консорциума, о котором уже говорится много лет.

"Дипломатический ход Кремля имеет не только пропагандистскую цель. Россия пытается тоже использовать кризисную ситуацию для реализации ключевых целей газовой политики: получения контроля над газотранспортной инфраструктурой и удержания позиции главного поставщика газа", - написал эксперт.

Напомним, что около половины газа, который Евросоюз получает из России, поставляется через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщал УНИАН, в четверг в ходе «прямой линии» с россиянами Путин заявил, что уверен в том, что Европа не сможет отказаться от поставок российского газа - только в «ущерб себе, почти через кровь».

«Что касается газа. Мы газ продаём, трубный газ - это основные продажи по газу у нас, в основном, в европейские страны, которые где-то на 30–35%, 34% своего газового баланса закрывают поставками из России. Можно ли вообще прекратить закупки российского газа? На мой взгляд, невозможно», - заявил Путин.

По его словам, например, у Финляндии газовый баланс состоит на 90% из российского газа, а в странах Восточной Европы - если не 90%, то 50-70% потребностей закрывается за счет российских поставок.

«Можно ли вообще прекратить поставки? Это, на мой взгляд, совершенно нереально. Но в ущерб себе, почти через кровь, можно. Но я представить себе такого не могу. Поэтому, конечно, все заботятся о диверсификации поставок. Там, в Европе, говорят о повышении независимости от российского поставщика, так же, как и мы начинаем говорить и действуем в сторону независимости от наших потребителей», - сказал Путин.