Путин считает, что Запад не сможет заставить страны ОПЕК снизить цены на нефть

Президент России Владимир Путин считает, что Запад не сможет повлиять на страны ОПЕК, чтобы снизить мировые цены на нефть и, тем самым, нанести ущерб экономике России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами.

«Надо сказать, что нефтегазовые доходы составляют значительную часть поступлений в российский бюджет. Это серьёзная составляющая для нас и для решения вопросов развития экономики, бюджетного финансирования наших программ развития и, конечно, исполнения наших социальных обязательств перед гражданами», - сказал Путин.

По его словам, основные доходы из нефтегазовых доходов России поступают не от газа, а от нефти. За прошлый год доходы от нефти составили 191–194 млрд долл., доходы от газа – примерно 28 млрд долл.

«Нефть продаётся на мировых рынках. Можно ли здесь, вот если попытаться, нам как-то навредить? Попробовать можно. К чему это приведёт для тех, кто будет это делать? Во-первых, как это сделать? Реальные возможности нарастить добычу, а значит, и понизить цены на мировых рынках может только Саудовская Аравия. У Саудовской Аравии бюджет посчитан, по-моему, из 85–90 долл. за баррель », - сказал он.

По словам Путина, от снижения цен ниже этого уровня сама Саудовская Аравия «будет в прогаре, и у неё возникнут проблемы». При этом, он заверил, что для РФ понижение с 90 до 85 долл. за баррель не является критическим.

«Не думаю, что наши саудовские друзья пойдут на какие-то резкие изменения во вред себе и экономике России», - сказал он.

Кроме этого, Путин отметил, что Саудовская Аравия действует в рамках ОПЕК, где много российских союзников.

«Даже дело не в том, что они нам симпатизируют, а дело в том, что у них есть свои экономические интересы, и резко понижать добычу - а это можно сделать только согласованным образом в рамках ОПЕК - это достаточно сложное дело», - считает он.

При этом Путин подчеркнул, что добыча сланцевой нефти и газа в США дорогостоящая, поэтому им не выгодно снижение цен на эти углеводороды.

«Нефть котируется и продаётся на мировых рынках в долларах. Если цены упадут, то тогда и спрос на доллары резко упадёт, и доллар, как мировая валюта, начнёт терять своё значение. Очень много составляющих, очень хочется куснуть, но возможности всё-таки ограничены. Хотя, наверное, какой-то ущерб можно нанести», - отметил он.

Читайте такжеПутин не верит в способность Европы отказаться от российского газаКак сообщал УНИАН, цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) во вторник, 15 апреля, повысилась на 0,38% - до 105,21 доллара за баррель со 104,81 доллара в предыдущий торговый день.

В марте средняя цена «корзины» составила 104,04 доллара за баррель, в феврале - 105,27 доллара, в январе - 104,66 доллара.

Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю 12 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн баррелей в день.

Мировой спрос на нефть, согласно оценке аналитиков ОПЕК, в 2014 году составит 90,9 млн баррелей в день, при этом в прошлом году он был на уровне 89,9 млн.