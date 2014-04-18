Японские компании вышли из переговоров по российскому проекту «Ямал СПГ»

Японские компании Mitsui и Mitsubishi вышли из переговоров с российским «Новатэком», который ищет покупателя на 10% минус 1 акция «Ямал СПГ» (сейчас у него 60%), рассказали «Ведомостям» источники, близкие к обеим японским компаниям.

«Ямал СПГ» - проект по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения в России, он включает строительство завода по сжижению природного газа. Инвестиции в реализацию проекта планируются на уровне 1 трлн руб.

Представитель Mitsubishi сказал лишь, что «сейчас переговоры (с “Новатэком”) не ведутся». «Mitsubishi и Mitsui не выбраны третьим иностранным стратегическим партнером «Новатэка» по «Ямал СПГ», — добавил представитель Mitsui. От других комментариев представители японских компаний отказались. Переговоров с Mitsui и Mitsubishi нет уже больше года, говорит представитель «Новатэка». Представитель французской Total (у нее 20% «Ямал СПГ») не комментирует это. Получить комментарии китайской PetroChina (20%) не удалось.

Читайте такжеЯпония и США будут вместе бороться против изменений существующих границ странГод назад предправления «Новатэка» Леонид Михельсон провел в Японии переговоры с рядом местных компаний о возможности их участия в проекте «Ямал СПГ». Mitsui и Mitsubishi на рубеже 2013-2014 гг. проводили оценку проекта, на основании которой должны были принять решение о покупке доли в «Ямал СПГ», рассказывал человек, близкий к одной из японских компаний. Причиной выхода из переговоров могло стать подорожание проекта, предполагал он.

Решение Mitsui и Mitsubishi не входить в проект могло быть связано с целым рядом причин, считает старший научный сотрудник ИМЭМО Михаил Субботин: «неуверенностью в стабильности экономики страны, удорожанием проекта и, конечно, общей перестройкой мирового энергетического рынка».

Япония останется самым крупным импортером СПГ (87,5 млн т, или 122 млрд куб. м, в 2013 г.), напоминает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Отказ от участия в новом проекте в России, по его мнению, может быть связан с ростом конкуренции за счет появления новых игроков из Австралии и Северной Америки.

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