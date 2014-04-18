Турция заявила о твердом намерении добиться от "Газпрома" скидки на газ

Турция будет добиваться скидки на газ, который она закупает у России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Переговоры по этому вопросу пройдут во время запланированной на следующей неделе встречи, когда заместитель гендиректора «Газпрома» посетит Анкару.

Читайте такжеЕвропарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока»«Наш контракт с Россией дает нам право на пересмотр цены за газ. Мы донесем наше требование до официальных лиц «Газпрома», — пояснил министр энергетики Турции Танер Йылдыз.

Турция почти полностью зависит от импорта энергоносителей, и Россия является для нее крупнейшим поставщиком природного газа.