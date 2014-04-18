Итальянская Eni изучает возможность поставки газа в Украину

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан обсудил с главой итальянской нефтегазовой компанией Eni Паоло Скарони перспективы ее работы на территории Украины, говорится в сообщении Eni.

«Стороны обсудили деятельность Eni в Украине и договорились о необходимости сотрудничества в целях повышения потенциального производства сланца (сланцевого газа – УНИАН) и обычного газа, в том числе и путем разработки новых месторождений», - говорится в сообщении cо ссылкой на встречу министра и топ-менеджера Eni 17 апреля в Киеве.

Как отмечают в компании, по просьбе Продана Eni согласилась исследовать новые возможности для осуществления поставок газа в Украину, также с помощью реверса.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

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Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).