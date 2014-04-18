Россия будет строить "Южный поток", несмотря на демонтаж труб в Болгарии

Россия продолжает реализовывать проект "Южный поток", несмотря на резолюцию Европарламента о приостановке реализации проекта.

Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос УНИАН о последствиях резолюции Европарламента для реализации проекта "Южный поток".

"Реализация этого проекта происходит на основании межправительственных соглашений, которые подписаны между РФ и странами, которые участвуют в реализации этого проекта", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что согласно нормам международного права, реализацию межправительственных соглашений никто не может приостановить.

При этом он заявил, что ему неизвестно о данной резолюции Европарламента.

По его словам, по "Южному потоку" продолжаются консультации Минэнерго с Еврокомиссией, в ходе которых должно быть выработаны механизмы реализации трубных трансграничных проектов.

Новак напомнил, что соответствующая рабочая группа с Еврокомиссией продолжает работать.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Болгарии разобрали первый стык труб магистрального газопровода «Южный поток», строящегося по предложению и под руководством российского газового монополиста «Газпром» в обход Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 года по «Южному потоку» планировалось поставить первый газ. На полную проектную мощность газопровод должен выйти в 2018 году.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина — более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

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