Яценюк: закрытие "схем Курченко" принесло госбюджету в апреле 835 млн гривень

Закрытие ряда теневых схем поставок нефтепродуктов в Украину, связанных с компанией ВЕТЭК скандально известного бизнесмена Сергея Курченко, позволило в апреле дополнительно привлечь в государственный бюджет 835 млн грн, которые ранее государство недополучало из-за льгот, предоставляемых таможенными органами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в пятницу.

«В связи с тем, что мы начали наводить порядок на таможнях. Благодаря тому, что закрыта схема имени Курченко по беспошлинному ввозу нефтепродуктов, в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года дополнительно в государственный бюджет было мобилизовано 835 миллионов гривен», - сказал Яценюк.

По словам премьера, раннее эти суммы разворовывались представителями так называемой «семьи».

«В прошлом году схема «семьи» украла 835 млн из-за нерастаможивания и льгот по растаможке нефтепродуктов. В этом году в апреле месяце почти плюс миллиард, который ранее шел в карман, а сейчас пошел в бюджет», - сказал Яценюк.

При этом он напомнил, что 700 млрд грн на банковских счетах Курченко арестовано.

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля МВД разместило объявление о розыске бизнесмена Курченко в разделе розыска лиц, которые скрываются от органов прокуратуры.

6 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.

“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки в качестве давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего.

