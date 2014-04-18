Глава "Нафтогаза": прокачку газа на словацкой территории контролирует «Газпром»

Направление прокачки газа на украинско-словацкой границе неформально контролирует российский газовый монополист «Газпром» через дочернюю структуру «Газпромэкспорт», сообщил на брифинге в Киеве глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Сергей Коболев.

«После долгих переговоров (со словацкой стороной – УНИАН) мы формально получили ответ, что этот участок – между украино-словацкой границей и газоизмерительной станцией на словацкой стороне — виртуально контролирует «Газпромэкспорт». И «Газпромэкспорт» решает, в каком направлении качается газ: в Европу или в Украину», - сказал Коболев.

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При этом он подчеркнул, что на данный момент со стороны Словакии существует возможность прокачки до 30 млрд кубометров газа в год, однако по факту мощности используются на 60%. «Со стороны Словакии можно прокачивать до 30 млрд кубометров в год... есть свободная мощность. Эта мощность может быть использована для разного газа. Газа, который заходит в Словакию со стороны Украины, а также газа, который может прокачиваться из Европы через Словакию в Украину. Разницы нет. Есть труба, она пустая и ее можно использовать, - сказал глава "Нафтогаза". – Но словацкий маршрут используется («Газпромом» - УНИАН) максимально на 60%».

В то же время он подчеркнул, что у словацкой стороны есть другая позиция в отношении реверса газа в Украину. Словакия предлагает достроить дополнительную трубу, через которую объем поставок газа составит до 3 млрд кубометров в год.

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Как сообщал УНИАН, Словакия имеет больше всего технических возможностей для самых крупных поставок газа из Европы среди всех стран – ближайших западных соседей Украины, через которых планируются такие поставки. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан отмечал, что украинская власть рассчитывает транспортировать через словацкую территорию до 10 млрд кубометров газа.

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Вместе с тем, Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из магистральных, который хотела бы использовать Украина и который бы сделал возможными поставки в нужных для украинцев объемах. Более того, по предложению словацкой стороны реверс газа возможен не ранее ноября, в то время как украинская сторона настаивает на открытии реверса уже летом.