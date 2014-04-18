Украина не может закачивать в хранилища газ для Европы по $500 - глава "Нафтогаза"

Украина не имеет достаточного финансового запаса для того, чтобы закачивать в подземные хранилища дорогой российский газ по 500 долл. за тысячу кубометров для поддержки транзита, заявил на брифинге в Киеве глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Нафтогаз» не может покупать газ по 500 долл., чтобы закачивать в подземные хранилища газа для поддержания транзита… Нам необходимо закачать газ в подземку, чтобы покрывать пиковость потребления газа в Европе… Все это понимают. Это объективная реальность», - сказал Коболев. - «Необходимо найти простое и быстрое решение, как дать нам доступ к газу по рыночным ценам», - сказал руководитель «Нафтогаза».

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По словам Коболева, Украина не просит каких-либо льгот. «В Европе сейчас эти цены приблизительно на уровне 350 долл. даже ниже», - добавил он.

По словам главы «Нафтогаза» для покрытия пикового потребления газа в Европе Украина поднимает из своих ПХГ почти вдвое больше газа, чем для покрытия собственных пиков.

На сегодня в ПХГ Украины находится около 7 млрд кубометров природного газа, из которых реально поднять можно около двух.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на газ для Украины, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прежние поставки «голубого топлива». В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. в 1-м квартале.

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, ежегодно закупает природный газ для собственных нужд. Так, в конце прошлого года «Укртрансгаз» закупил у НАК «Нафтогаз Украины» 3 млрд куб. м природного газа на сумму 12,7 млрд грн.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».