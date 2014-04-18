Кабмин определил, как будет расти цена на газ для населения до 2017 года
Правительство утвердило окончательный график повышения цен на газ для населения.
Кабинет министров утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.
Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 17 апреля 2014 года.
Согласно документу, Кабмин предлагает установить в течение 2015-2017 гг. дифференцированные розничные цены на природный газ, используемый для нужд населения, в зависимости от годового объема и видов потребления.
В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.
Одновременно правительство предлагает следующий график повышения цен на газ, используемый предприятиями теплокоммунэнерго для выработки тепла для населения: с 1 мая 2015 г. - не менее чем на 40%; с 1 мая 2016 г. - не менее чем на 20%; с 1 мая 2017 г. - не менее чем на 20%.
Как отмечено в документе, тарифы на тепло для населения должны быть пересмотрены вслед за повышением цены на газ для ТКЭ по аналогичному графику.
Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в начале апреля 2014 года приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.
Согласно принятому решению, минимальный тариф на газ устанавливается для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 2 500 кубометров, при наличии газовых счетчиков. В случае отсутствия газового счетчика тариф на газ составит 1 197 грн за тыс. кубометров.
Кроме того, НКРЭ приняла решение с 1 мая повысить тариф на газ для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 6 тыс. кубометров, до 1 788 грн за тыс. куб. м с 1 090,8 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или до 1 965 грн за тыс. куб. м с 1 200,78 грн за тыс. куб. м при отсутствии счетчика.
Для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления превышает 6 тыс. кубометров, тариф на газ с 1 мая устанавливается в размере 3 645 грн за тыс. кубометров вместо 2 240,82 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или 4 011 грн за тыс. кубометров вместо 2 470,32 грн за тыс. кубометров при отсутствии счетчика.
Тарифы на природный газ для населения в Украине не менялись с июля 2010 года.
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