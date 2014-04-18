Кабмин определил, как будет расти цена на газ для населения до 2017 года

Кабинет министров утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 17 апреля 2014 года.

Согласно документу, Кабмин предлагает установить в течение 2015-2017 гг. дифференцированные розничные цены на природный газ, используемый для нужд населения, в зависимости от годового объема и видов потребления.

В частности, предусмотрен следующий график повышения цен на газ: с 1 мая 2015 года — повышение на 40%; с 1 мая 2016 г. - на 20%; с 1 мая 2017 г. - на 20%.

Одновременно правительство предлагает следующий график повышения цен на газ, используемый предприятиями теплокоммунэнерго для выработки тепла для населения: с 1 мая 2015 г. - не менее чем на 40%; с 1 мая 2016 г. - не менее чем на 20%; с 1 мая 2017 г. - не менее чем на 20%.

Как отмечено в документе, тарифы на тепло для населения должны быть пересмотрены вслед за повышением цены на газ для ТКЭ по аналогичному графику.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в начале апреля 2014 года приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

Согласно принятому решению, минимальный тариф на газ устанавливается для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 2 500 кубометров, при наличии газовых счетчиков. В случае отсутствия газового счетчика тариф на газ составит 1 197 грн за тыс. кубометров.

Кроме того, НКРЭ приняла решение с 1 мая повысить тариф на газ для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления не превышает 6 тыс. кубометров, до 1 788 грн за тыс. куб. м с 1 090,8 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или до 1 965 грн за тыс. куб. м с 1 200,78 грн за тыс. куб. м при отсутствии счетчика.

Для бытовых абонентов, чей годовой объем потребления превышает 6 тыс. кубометров, тариф на газ с 1 мая устанавливается в размере 3 645 грн за тыс. кубометров вместо 2 240,82 грн за тыс. куб. м при наличии счетчика или 4 011 грн за тыс. кубометров вместо 2 470,32 грн за тыс. кубометров при отсутствии счетчика.

Тарифы на природный газ для населения в Украине не менялись с июля 2010 года.

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