Россия смягчила тон в газовых переговорах - Шеремета

Россия вынуждена договариваться с Украиной по газу, поскольку Украина является одним из крупнейших клиентов «Газпрома», заявил в ходе брифинга в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Украина - один из крупнейших клиентов Газпрома, - сказал Шеремета. – А клиент всегда прав».

По словам Шереметы, несогласованность действий двух стран по газовому вопросу несет потери не только для Украины, но и для России. Именно поэтому сейчас риторика российской стороны смягчается. «Рад отметить, что тон стал мягче. Мы нуждаемся в более мягких решениях для обеих сторон», - сказал он.

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«Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.

В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. за тыс. кубометров в 1-м квартале 2014 года.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ (с учетом мартовских поставок) в 2,2 млрд долл.