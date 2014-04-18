Польша теряет угольный рынок из-за демпинга России - СМИ

Испытывающая трудности со сбытом угля на своем рынке Российская Федерация предлагает его по демпинговым ценам в Польше и, благодаря этому, все больше увеличивает свою долю на этом рынке.

Об этом сегодня пишет польская Puls Biznesu.

По информации Puls Biznesu, поляки ежегодно для обогрева домов покупают около 12 млн тонн угля, при этом все польские шахты в прошлом году добыли 79,2 млн тонн.«Давление импорта из России все больше. По оценкам, прошлой зимой доля российского угля в общем использовании этого топлива в социально-бытовом секторе выросла до около 40% с 30%. Это огромная угроза для польского угольного сектора, поскольку теряем рынки с самыми высокими маржами», - отмечает Адам Горшанув, глава Торговой палаты продавцов угля IGSPW и собственник компании Ewgor Bis z Gliwic.

"Согласно оценкам, в предыдущие годы российский уголь стоил в среднем на 10-15% дешевле, чем польский. Сегодня разница составляет 30%», - пишет издание.

Читайте такжеМеталлургия и уголь Донбасса России не нужны - эксперт

Как сообщал УНИАН, с апреля 2014 года на востоке Украины имеют место акции пророссийских активистов, выступающих за присоединение, в частности, промышленного Донбасса к России.

Активисты заявляют, что благодаря этому жители региона смогут жить лучше, поскольку им не придется "кормить" западные регионы Украины, которые якобы содержатся за счет Донбасса.

В то же время эксперты отмечают, что в случае присоединения Донбасса к России будут закрыты большинство шахт и металлургических производств в связи с тем, что добыча угля и производство металла на российской территории более экономически выгодна.