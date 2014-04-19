Еврокомиссар Эттингер предостерегает от газового кризиса в Европе

11:53, 19 апреля 2014
Энергетика
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Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер призвал лидеров Евросоюза разработать долговременную энергетическую стратегию.

Он напомнил, что Украина является важной транспортной страной

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер предостерег от возможного газового кризиса в Европе в связи с конфликтом на Украине. "Если мы не предпримем усилий с тем, чтобы Украина оказалась в состоянии оплатить долги за поставки газа в размере более двух миллиардов долларов, то возникнет опасность прекращения поставок российского газа", - заявил Эттингер в субботу, 19 апреля, газете Welt am Sonntag, передает "Немецкая волна".

Он напомнил, что Украина является важной транспортной страной, обострение ситуации может привести к неконтролируемым процессам, которые затронут и Германию.

Агентство Reuters обращает внимание на слова Эттингера о том, что европейцы в минувшие годы многое сделали для компенсации возможных перебоев в поставках. Для более эффективного снабжения стран ЕС построены новые газопроводы, расширены мощности газохранилищ. В ближайшее время будут приняты меры в целях предотвращения газового кризиса и обеспечения надежного снабжения будущей зимой.

Вместе с тем еврокомиссар призвал лидеров стран ЕС разработать долговременную энергетическую стратегию. Он выразил надежду на то, что в ходе предстоящего в июне саммита Евросоюза на поставленные вопросы будут даны ответы. Эттингер также подчеркнул, что в ближайшие годы важную роль в Европе сохранят атомные электростанции. По его мнению, доля АЭС в производстве электроэнергии еще несколько десятилетий будет составлять не менее 25%.

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