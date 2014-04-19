Еврокомиссар Эттингер предостерегает от газового кризиса в Европе

Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер предостерег от возможного газового кризиса в Европе в связи с конфликтом на Украине. "Если мы не предпримем усилий с тем, чтобы Украина оказалась в состоянии оплатить долги за поставки газа в размере более двух миллиардов долларов, то возникнет опасность прекращения поставок российского газа", - заявил Эттингер в субботу, 19 апреля, газете Welt am Sonntag, передает "Немецкая волна".

Он напомнил, что Украина является важной транспортной страной, обострение ситуации может привести к неконтролируемым процессам, которые затронут и Германию.

Агентство Reuters обращает внимание на слова Эттингера о том, что европейцы в минувшие годы многое сделали для компенсации возможных перебоев в поставках. Для более эффективного снабжения стран ЕС построены новые газопроводы, расширены мощности газохранилищ. В ближайшее время будут приняты меры в целях предотвращения газового кризиса и обеспечения надежного снабжения будущей зимой.

Вместе с тем еврокомиссар призвал лидеров стран ЕС разработать долговременную энергетическую стратегию. Он выразил надежду на то, что в ходе предстоящего в июне саммита Евросоюза на поставленные вопросы будут даны ответы. Эттингер также подчеркнул, что в ближайшие годы важную роль в Европе сохранят атомные электростанции. По его мнению, доля АЭС в производстве электроэнергии еще несколько десятилетий будет составлять не менее 25%.

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