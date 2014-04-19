Путин уверяет, что требование к Киеву заплатить за газ не связано с политикой

Переход через месяц на авансовые платежи за газ с Киевом при неуплате задолженности перед "Газпромом" не связан с датой предстоящих в мае президентских выборов в Украине, заявил глава российского государства Владимир Путин.

В четверг в ходе "прямой линии"российский лидер заявил, что Москва готова "терпеть месяц", но если и за следующий месяц никаких платежей не поступит, то в соответствии с контрактом РФ перейдет на предоплату, сообщает РИА Новости.

Во время интервью с Путиным ведущий программы "Вести в субботу" поинтересовался, не означает ли это, что президент РФ признает выборы 25 мая или готовит под эти выборы сюрприз.

"Это вообще с выборами никак не связано. Мы не связываем экономику с политическим процессом на Украине. Мы просто должны были получить 7 апреля текущего года деньги за поставленный газ в марте, мы их не дождались, еще раз повторяю, это 525 миллионов долларов. Ноль... Это, кстати, по самой низкой цене, со всеми скидками ", - сказал Путин.