В Крыму назревает топливный коллапс

В Крыму наблюдается острая нехватка автомобильного топлива на АЗС. На тех заправках, где бензин еще есть, он сильно подорожал: за литр 95-го бензина на полуострове порой требуют 15 грн — это порядка 47,5 руб., пишет Газета.ru.

«У нас нет формы платежей с Российской Федерацией, нет рублевых счетов, не отработали логистику. Это новое для нас — не только для операторов, но и партнеров наших российских», — говорит директор третьей по величине в Крыму сети АЗС «Современник» Ленур Сеттаров.

Нефтетрейдеры сейчас могут рассчитывать только на то, что вскоре смогут договориться о поставках топлива с Москвой, в противном случае полуостров ждет топливный коллапс. Первый зампред республиканского комитета Крыма по топливу, энергетике и инновационной политике сообщил, что на полуострове топлива осталось менее чем на десять дней.

Источник в российской нефтяной отрасли объясняет, что цепочка поставок топлива слишком уязвима, ее очень легко прервать на любом этапе поставок. Дело в том, что бензин в отличие от сырой нефти нельзя долго хранить. Поэтому прокачка топлива должна идти более или менее постоянно.

Основной путь завоза российского бензина пока по-прежнему паромная переправа.

Участники рынка утверждают, что в основном рост цен на бензин связан с плохой логистикой: российские нефтепродукты везут в Крым автоцистернами, которые подолгу простаивают в ожидании парома. Кроме того, из-за отсутствия банковского обслуживания АЗС не могут взять кредиты на закупку больших объемов топлива.

Власти надеются скоро урегулировать топливный кризис. Исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что российский бензин в достаточном количестве поступит на АЗС «со дня на день».

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