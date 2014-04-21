В Кабмине хотят проверить обоснованность цен на бензин и дизтопливо

Министерство аграрной политики и продовольствия обратилось к Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и Антимонопольному комитету с письмом, в котором просит принять меры относительно ресурсного насыщения рынка нефтепродуктов, а также осуществить проверку обоснованности установления цен в розничной и оптовой торговле нефтепродуктами, сообщается на Правительственном портале.

“Просим принять меры относительно ресурсного насыщения рынка нефтепродуктов, а также осуществить проверку обоснованности установления цен в розничной и оптовой торговле нефтепродуктами», - сообщается в письме министерства.

По данным министерства, на данное время в агропромышленном комплексе наблюдается существенное отставание в темпах накопления горючего, необходимого для завершения комплекса весенне-полевых работ и подготовки к проведению уборочных работ, что вызвано постоянным существенным ростом цен на нефтепродукты.

Читайте такжеУкраина значительно увеличила производство дизтоплива“Согласно мониторингу рынка нефтепродуктов с начала года, цены выросли на дизтопливо на 68%, на низкооктановые бензины - на 60,2%. При этом, рост стоимости горючего происходит, несмотря на то, что за последнее время курс доллара стабилизировался и начал уменьшаться. Кроме этого, автозаправочные станции в отдельных областях отказываются реализовывать сельхозтоваропроизводителям горючее на условиях перечисления средств, а продают нефтепродукты только за наличные в ограниченном количестве, что может привести к созданию искусственного дефицита на рынке горючего”, - сообщается в письме министерства.

Также министерство сообщает, что в предыдущие годы доля светлых нефтепродуктов в расходах на производство продукции растениеводства составляла 12%, а в этом году в результате повышения цен, доля горючего может вырасти до 25%, что негативно повлияет на уровень цен на продовольственные товары и ухудшит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.