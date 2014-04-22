"Газпром" купит 50% акций оператора "Южного потока"

Совет директоров ОАО "Газпром" принял решение о приобретении 50% акций South Stream Transport B.V. у компании Gazprom Germania GmbH.

Об этом говорится в сообщении "Газпрома", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Газпром" приобретет 205,99 тыс. акций South Stream Transport B.V. номинальной стоимостью 100 евро каждая, общей стоимостью 20,599 млн евро по цене 212,575 млн евро.

Компания South Stream Transport B.V. - оператор проекта строительства подводной части газопровода "Южный поток".

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Компания South Stream Transport B.V. является международным совместным предприятием, организованным для осуществления планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода, который будет проложен в акватории Черного моря.

Доля участия "Газпрома" в совместном предприятии составляет 50%, итальянской компании Eni - 20%, французской энергетической компании EDF и германской компании Wintershall Holding GmbH - по 15% каждая.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Болгарии разобрали первый стык труб магистрального газопровода «Южный поток», строящегося по предложению и под руководством российского газового монополиста «Газпром» в обход Украины.

В этот же день Европарламент принял резолюцию об остановке строительства «Южного потока».

Согласно резолюции Европарламента, существует "настоятельная необходимость прочной совместной политики в сфере энергетической безопасности с целью снижения зависимости ЕС от российских нефти и газа, в том числе, посредством диверсификации источников поставки энергоносителей, полной реализации третьего энергетического пакета и возможности приостановки, при необходимости, импорта газа".

"Европарламент считает, что газопровод "Южный поток" не должен быть построен и что должны быть доступны другие источники поставок", - говорится в резолюции.

Кроме того, европарламентарии считают, что помощь ЕС Украине в обеспечении реверса газа и эффективные взаимосвязи с Евросоюзом обезопасят Киев от политического и экономического давления.

Тем не менее, министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия продолжит реализовывать проект "Южный поток", несмотря на резолюцию Европарламента.

Справка УНИАН. «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в обход Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В конце 2015 года по «Южному потоку» планировалось поставить первый газ. На полную проектную мощность газопровод должен был выйти в 2018 году.