Медведев в очередной раз обвинил Украину в воровстве газа

Украина при любом руководстве реализует линию на воровство газа и неоплату поставок, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев заявил в ходе выступления в Госдуме.

«Что касается наших украинских партнеров, то у нас с ними есть проблемы. Эти проблемы возникли не сегодня, и, к сожалению, практически любое руководство Украины, кто бы ни был президентом или премьером, продолжало одну и ту же линию – линию на неправомерное использование российского газа. Очень часто, по сути, это прямолинейное воровство и линия на то, чтобы не платить за газ», - сказал Медведев.

По его словам, эта линия продолжается и сегодня, «и хотя меняются фамилии руководителей, которые находятся у власти в Украине, а политика та же: «подождут, заплатим потом, договоримся с ними, европейцев привлечем, еще что-то непонятное, американцы уже высунулись с так называемым новым газом».

Медведев подчеркнул, что «все это блеф в чистом виде, а фактом является наличие задолженности в 2,2 млрд долларов и растущий объем неплатежей».

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

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