Кабмин направит 745 млн грн на работы на Чернобыльской АЭС

Об этом говорится в постановлении правительства №108 от 16 апреля 2014 года.

Согласно документу, на поддержание в безопасном состоянии первого, второго, третьего энергоблоков Чернобыльской АЭС и существующего хранилища отработанного ядерного топлива будет направлено 376,508 млн грн, на вывод из эксплуатации и частичный демонтаж отдельных систем и элементов энергоблоков — 63,617 млн грн.

На проведение организационно-технических мероприятий по управлению, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту систем, обеспечивающих жизнедеятельность Чернобыльской АЭС, обеспечению контроля за состоянием ядерной и радиационной безопасности Кабмин направит 234,182 млн грн.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2014 году предусмотрено 27,264 млн грн, а на освобождение энергоблоков от ядерного топлива – 43,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в 2013 году направил на мероприятия по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему 728,271 млн грн.

Завершение работ по строительству объекта «Укрытие» на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС планируется к 2015 году. Стоимость сооружения оценивается в 980 млн евро, при этом в контрактах с концерном «Новарка» зафиксирована сумма 935 млн евро.

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