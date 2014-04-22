Байден заявил, что США готовы помочь Украине снизить зависимость от российского газа

Вице-президент США Джо Байден, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь украинской экономике. Он выразил готовность помочь Украине снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России, сообщает Радио Свобода.

По его словам, выборы 25 мая, могут стать «самыми важными выборами в истории Украины». Однако предупредил, что Украина должна активизировать усилия по искоренению злоупотреблений в политической системе и должна «бороться с раковой опухолью коррупции».

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«Мы хотим быть вашим партнером и другом», - сказал он трем кандидатам в президенты и депутатам.

На встрече в здании Верховной Рады присутствовал фаворит предвыборной гонки Петр Порошенко. Фамилии двух других кандидатов в президенты, которые общались с Байденом, пока неизвестны.