Украина может эксплуатировать ГТС вместе с США и Европой - Яценюк

Украина готова рассматривать вопрос совместной модернизации и эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС) с американскими и европейскими партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместного с вице-президентом США Джо Байденом заявления для прессы сегодня в Киеве.

Говоря о сотрудничестве в энергосекторе, Яценюк подчеркнул, что "лучшим ответом на энергетическую зависимость Украины от России будет присутствие здесь европейских и американских инвесторов".

"В том числе, мы готовы рассматривать вопрос совместной эксплуатации и модернизации украинской газотранспортной системы", - сказал Яценюк.

Читайте такжеУкраине снова предлагают трехсторонний консорциум по управлению ГТС

Как сообщал УНИАН, 4 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что украинская газотранспортная система требует модернизации, и Европейский Союз готов финансово помочь в этом процессе.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в дву- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.