Россия отказывается продавать газ Европе на границе с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в ходе выступления в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Алексея Диденко, как он относится к инициативе продавать газ на украинско-российской границе, тем самым переложив ответственность за транзит на Украину.

«В отношении возможности рассчитываться на границе и использовать другую соответствующую модель базиса поставок, конечно, мы можем проанализировать и этот вариант, но я напомню, что рынок газа устроен таким образом, что поставляется уже законтрактованный газ по системе take or pay, и долгосрочные контракты являются главной базовой основой для нашего газового сотрудничества с Европой. Они ценны тем, что там уже сформированы условия поставок на длительный период. Эти контракты для нас выгодны, и мы не заинтересованы в том, чтобы их взламывать, мы заинтересованы в том, чтобы они исполнялись», - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что Россия как никогда ранее заинтересована в диверсификации поставок газа и нефти, в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Хотел бы еще раз подтвердить, мы действительно хорошо торгуем с Европой, у нас есть полноценные контракты с Европой, но мы заинтересованы в диверсификации поставок. И сегодня, как никогда раньше, мы реализуем все решения по поставкам газа и нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в Китай, прежде всего, в Японию и другие государства, и считаем для нашей страны это выгодным. Но здесь, как в любой экономической теме, очень важен вопрос цены», - сказал Медведев.

По его словам, если российский газ покупают в Европе и на других рынках, нужно сделать все, чтобы сохранить эти рынки.

«Для этого нужно вкладывать деньги в расширение трубопроводных мощностей», - сказал Медведев.