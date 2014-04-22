Эксперты призвали обеспечить энергобезопасность Украины

К такому мнению пришли сегодня участники круглого стола «Энергетическая безопасность промышленности Украины».

«Исходя из среднего потребления природного газа в странах ЕС сегодня Украина потребляет лишние 10 млрд кубометров газа в год. Поэтому государство должно бороться за замещение каждого кубометра природного газа», - заявил председатель Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин.

По мнению главы правления альянса «Новая Энергия Украины» Валерия Боровика, альтернативой дорогому российскому природному газу является уголь. «Фактически за счет угля можно диверсифицировать источники поставок энергоносителей для промышленности и тем самым снизить использование и потребление природного газа», - отметил он. В первую очередь, по его словам, это возможно за счет строительства заводов по газификации угля, а также внедрения технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ).

Как уточнил гендиректор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт, только внедрение системы ПУТ на всех промышленных предприятиях Украины, где это возможно, позволит стране сэкономить около 3 млрд кубометров природного газа в год. «Но данная технология требует использование кокса повышенного качества. А украинские шахты могут обеспечить лишь 3-3,5 млн тонн качественного коксующегося угля из необходимых 12-14 млн тонн в год. Естественно необходим импорт. А если брать украинский уголь низкого качества, то его невозможно использовать в системе ПУТ», - сообщил он.

В тоже время, по словам Старовойта, в I квартале 2013 года металлурги полностью выполнили взятые на себя обязательства перед шахтерами, закупив 1,1 млн тонн украинского коксующегося угля. «Несмотря на это сейчас Министерством энергетики и угольной промышленности лоббируется на уровне правительства вопрос закрытия импорта угля. Если это произойдет, то это затормозит внедрение энергосберегающих технологий в металлургии», - отметил он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности подготовило проект постановления правительства «О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 25 декабря 2013 года № 950», которым предлагается вернуть непопулярную среди потребителей коксующихся углей практику - квотирование импорта коксующегося угля.