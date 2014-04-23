США помогут Украине уменьшить энергозависимость от России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы говорим об энергопомощи Украине, поскольку у нас есть дополнительные мощности в Луизиане, мы сможем транспортировать из США сжиженный природный газ, а также мы ускорим строительство терминалов в Европе для того, чтобы Европа получала этот газ», - сказал он.

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Кроме этого, он сообщил, что «из Азербайджана также будет строиться трубопровод (в обход России - УНИАН), по которому будет закачиваться газ в Европу, и мы говорим с азербайджанцами, каким образом эта программа может помочь».

Также, конгрессмен отметил, «50% от собственных потребностей Украина сможет производить до 2020 года, если эффективно будут разрабатываться газовые залежи».

«Комбинация всех этих стратегий, мы считаем, поможет Украине встать на ноги, чтобы это снизило цены на газ, и тогда Украина будет меньше находиться в ситуации заложника Газпрома», - сказал Ройс.