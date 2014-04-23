Россия уже придумала схему энергоснабжения Крыма

Минэнерго РФ выбрало базовую схему энергоснабжения Крыма, согласно которой предполагается построить газовую электростанцию мощностью 600 МВт в Новороссийске и объединить энергосистему полуострова с российской, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

Расчеты и проект схемы выполнили институт "Энергосетьпроект" и "Системный оператор", решение было принято на совещании в Минэнерго в субботу. Сроки строительства — 2-2,5 года.

Читайте такжеВ ближайшие дни в Крыму может произойти бензиновый коллапсВ Новороссийске нужно было строить генерацию и до присоединения Крыма. Город относится к Юго-Западному энергорайону энергосистемы Краснодарского края, где по Схеме и программе развития ЕЭС России на 2013-2019 годы прогнозируется дефицит мощности.

Новая ТЭС в Новороссийске может стоить от 20 до 30 миллиардов рублей в зависимости от параметров проекта, считает аналитик "ВТБ капитала" Михаил Расстригин. Подводный кабель обойдется в 20 миллиардов рублей, ЛЭП — в 10 миллиардов, еще 10-15 миллиардов рублей придется потратить на модернизацию распределительных сетей в Крыму, говорит Владимир Скляр из "Ренессанс капитала".