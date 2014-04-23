Туск призвал ЕС объединиться в энергетический союз
Объединенная Европа может положить конец энергетическому господству России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал ЕС создать собственный энергетический союз в противовес России. Об этом политик написал в статье для The Financial Times, передает "Газета.ru".
«Объединенная Европа может положить конец энергетическому господству России», – считает польский премьер.
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По мнению Туска, вне зависимости от исхода украинского кризиса один урок уже очевиден: чрезмерная зависимость от российской энергетики делает Европу слабой.
Как отмечает политик, ЕС создает банковский союз и уже создал Европейское сообщество по атомной энергии. Аналогичный подход нужен в отношении российского газа, уверен премьер-министр Польши. Энергетический союз ЕС отвечает общим интересам 28 стран — членов объединения, полагает Туск.
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