Цена нефти Brent держится выше отметки $109 за баррель

На мировых торгах в среду, 23 апреля, цены на нефть Brent держатся выше отметки $109 за баррель на фоне продолжающегося в Украине политического кризиса и выхода отчета о производственной активности в Китае, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,06, до $109,21 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,20, до $101,55 за баррель после более чем 2-процентного снижения накануне - сильнейшего почти за четыре месяца.

Индекс PMI производственного сектора Китая, рассчитанный банком HSBC, в апреле поднялся до 48,3 пункта с 48 пунктов в марте, показывая, что производственная активность продолжает снижаться, но не так быстро.

И.о. президента Украины Александр Турчинов призвал правительственные войска возобновить наступление на пророссийских сепаратистов на востоке страны, поставив под сомнение выполнение мирной договоренности, достигнутой на прошлой неделе.

По мнению аналитиков, активность в Китае замедляется, и это вызывает опасения, но инвесторы не думают, что экономика КНР рухнет. Геополитические опасения за Украину, проблемы в Сирии и Ливии поддерживают цены, но без учета наценки за риск Brent должна стоить около $100 за баррель, а WTI - около $90.