У "Черноморнефтегаза" появились проблемы с реализацией сырья

"Черноморнефтегаз" после нелегитимного отделения полуострова от Украины столкнулся с проблемами в реализации добытого сырья, так как привычные схемы маркетинга прерваны, сообщил журналистам в кулуарах Нефтегазового саммита СНГ ведущий инженер компании Андрей Палюра, передает "Прайм".

Ранее компания продавала добываемое сырье в Украину, однако после воссоединения с Россией поставки прекратились, что ставит под вопрос планы компании по увеличению добычи. "В настоящее время мы добываем больше 5 миллионов кубометров в день. К августу мы забиваем свое хранилище. И нам некуда будет тратить", - отметил Палюра.

При этом, как отметил представитель "Черноморнефтегаза", себестоимость добычи "голубого топлива" на шельфе Черного моря составляет 50 долларов за тысячу кубометров. Именно по этой цене компания направляла газ на материк. Однако при необходимости покупки газа компанией для собственных нужд Украина продавала сырье уже за 400 долларов за тысячу кубометров.

Проблемы "Черноморнефтегаза" могут усугубиться зимой - в период пикового использования сырья, так как в настоящее время компания испытывает необходимость в модернизации находящегося в ее владении ПХГ мощностью в 1 миллиард кубометров. Зимой Крыму нужно 11 миллионов кубометров в день. При добыче в 5-6 миллионов кубометров и возможном объеме забора из ПХГ в 4,5 миллиона кубометров Крыму может не хватить приблизительно 1 миллион кубометров в день.

Однако модернизация, затраты на которую, по словам Палюры, не столь высоки, могла бы позволить расширить мощности хранилища до 3 миллиардов кубометров и увеличить объем забора из ПХГ. Что касается нефти и газового конденсата, ситуация также остается неопределенной, отметил Палюра. На сегодняшний день компания производит 200 тонн конденсата и 20 тонн нефти в день.