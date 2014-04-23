США могут потеснить Россию на европейском нефтяном рынке

Санкции могут помочь американским компаниям потеснить Россию на европейском рынке нефти, считают аналитики Platts Энди Боннингтон и Энди Стюарт, пишут "Ведомости".

Поставки на европейский рынок позволят США реализовать энергетические амбиции и войти в число крупнейших производителей и экспортеров углеводородов, отмечают эксперты.

Читайте такжеСенаторы призывают Обаму ужесточить санкции против РоссииПо данным Platts, европейские страны ОЭСР потребляют 36% российской нефти и 33% газа. На прошлой неделе Европарламент проголосовал за ужесточение санкций против России - за их введение в отношении российских компаний, в первую очередь энергетического сектора. Сейчас идет работа над подготовкой широкого спектра экономических санкций — торговых и финансовых, в том числе в отношении поставок из России, предупреждали представители Еврокомиссии и администрации США. Меры будут ужесточены в случае эскалации конфликта в Украине.

Производство нефти в США выросло в апреле до 8,3 млн баррелей в день, это самый высокий показатель с 1998 г.

Читайте такжеЕС уже подготовил новый пакет санкций против России - еврокомиссарСоставить конкуренцию России на рынке нефти США пока не могут — ее экспорт запрещен, а вот нефтепродукты США уже поставляют в Европу, отмечают аналитики Platts. Экспорт нефтепродуктов из США вырос на 10% в 2013 г. до 3,5 млн баррелей в день, в Европу — на 50 000 баррелей в день до 400 000. Отмену запрета на экспорт нефти поддерживают ExxonMobil, ConocoPhillips.

США скорее всего не снимут запрет на экспорт нефти в ближайшие пять лет, уверены аналитики Bank of America Corp, цены WTI ниже европейских на Brent, это выгодно для американской промышленности. По данным Bloomberg, 22 апреля дисконт WTI к Brent составлял $6,46, по контрактам на 2019 г. — $11,5. Более низкие цены на топливо стимулируют экономический рост и возвращение производственных мощностей, аргументируют аналитики Boston Consulting Group. Экспорт нефти повлияет на внутреннюю перерабатывающую промышленность и продажи нефтепродуктов на внешних рынках, солидарны в управлении энергетической информации США. Министерства ждут аргументов экспортеров, которые убедили бы чиновников отменить запрет на экспорт: пока ситуация выглядит в пользу его сохранения, сказал представитель минэнерго США.

Если США столкнутся с затовариванием внутреннего рынка, власти смягчат запрет на экспорт в Мексику и Канаду, но не на прочие рынки, уверены аналитики Bank of America Corp. Российским нефтяникам не стоит расстраиваться. Компаниям есть куда переориентировать поставки: азиатские страны — Китай, Япония и Индия с удовольствием будут покупать российскую нефть, подбадривают аналитики Platts.

Возможно, санкции в отношении российской нефти так и не будут введены, если удастся урегулировать конфликт вокруг Украины, считают в Platts, но удар по российской экономике уже нанесен. По данным Bloomberg, курс рубля к доллару с начала года снизился на 7,7%, в ближайшие 12 месяцев компаниям предстоит рефинансировать около $115 млрд, а внешние рынки для них практически закрылись. Стоимость рефинансирования может вырасти, скептичны аналитики Fitch.