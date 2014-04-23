«Газпром» может проложить «Южный поток» в Австрии

Об этом УНИАН сообщили по итогам рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Австрийскую Республику.

Как отметил по итогам встреч Миллер, «в целях оптимизации проекта «Южный поток» и учитывая имеющийся портфель контрактов «Газпрома» мы согласились с предложением австрийской стороны проработать возможность строительства участка газопровода в Австрии в рамках действующего межправительственного соглашения, параллельно с ведущимися работами по строительству газопровода по территории Словении».

Сообщается, что в Вене прошла рабочая встреча Миллера и генерального директора компании OMV (австрийская нефтяная компания, крупнейшая в Центральной Европе) Герхарда Ройса. Обсуждались вопросы поставок российского природного газа в страну. Было отмечено, что текущая геополитическая ситуация подтверждает актуальность создания альтернативных маршрутов поставок российского газа европейским потребителям.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия продолжает реализовывать проект «Южный поток», несмотря на резолюцию Европарламента о приостановке реализации проекта.

17 апреля в Болгарии разобрали первый стык труб магистрального газопровода «Южный поток», строящегося по предложению и под руководством российского газового монополиста «Газпром» в обход Украины.

Справка УНИАН. «Южный поток» — глобальный инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 года по «Южному потоку» планировалось поставить первый газ. На полную проектную мощность газопровод должен выйти в 2018 году.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 930 км, максимальная глубина — более 2 км.

Сухопутный участок газопровода протяженностью около 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении до Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Сербию.

Компания OMV на протяжении более 40 лет является главным партнером «Газпрома» в Австрии. Всего с начала поставок в Австрию было экспортировано более 187 млрд куб. м российского природного газа, в 2013 году — 5,23 млрд куб. м.

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