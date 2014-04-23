Первый этап модернизации украинской ГТС потребует $3-4 млрд

Модернизация украинской Газотранспортной системы на первом этапе потребует интенсивных вложений инвестиций в объеме не менее 3-4 млрд долл., и вопрос об этом может быть поднят на четырехсторонней встрече министров энергетики России, Словакии, Украины и еврокомиссара ЕС в четверг в Братиславе, заявил журналистам перед заседанием правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы готовы модернизировать и отдать в общую эксплуатацию украинскую ГТС. С соответствующими предложениями мы уже обратились к американским компаниям», - сказал Продан.

«Для того, чтобы ГТС работала в нормальном режиме на первом этапе нужно порядка 3-4 млрд долл.», - уточнил он.

При этом Продан отметил, что вопрос объединения компаний в рамках модернизации украинской ГТС еще не проработан и не выписан. Формы возможного консорциума находятся в стадии обсуждения.

«Официальные переговоры мы пока не проводили», - сказал Продан.

В то же время министр подчеркнул, что предложение относительно участия российской стороны в консорциуме по модернизации и эксплуатации украинской ГТС пока нет.

«Таких предложений (от российской стороны — УНИАН) нет. Мы пока не общаемся на эту тему, и я не уверен, что мы готовы говорить по этому вопросу с российской стороной», - сказал Продан.

Отвечая на вопрос журналистов о планируемых визитах в Москву, в том числе относительно переговоров по ГТС, Продан ответил: «Есть предложение от российской и европейской стороны трехсторонние или четырехсторонние встречи. Сегодня рассматривается вопрос встречи еврокомиссара, министра энергетики Словакии, России и Украины в четверг в Братиславе. Но пока точного подтверждения, что встреча состоится, нет», - сказал Продан.