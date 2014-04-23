Украина предложила России договориться о газе по $268,5

Украина не оставляет попыток договориться с российской стороной об установлении закупочной цены на импортированный из России газ на уровне 268,5 долл. за тыс. кубометров, соответствующее предложение находится в “Газпроме”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

“Мы направили наше предложение по цене 268,5 долл. Соответствующие протоколы позволяют нам иметь соответствующую цену. Пока ответа нет, - сказал Продан. - Мы хотим договориться с российской стороной по принципам, которые были введены с 1 января 2014 года”.

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Он не уточнил, оплачивает ли Украина сейчас поставки газа.

“Мы берем газ на нужды страны. Это примерно 40-60 млн куб. (в сутки — УНИАН)”, - сказал Продан. “По поводу оплаты лучше спросить “Нафтогаз”. Мы на сегодня ждем предложений по цене”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Однако «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить все льготы на газ для Украины, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за прежние поставки «голубого топлива». В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. в 1-м квартале.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

При этом «Нафтогаз Украины» заявляет о готовности полностью погасить долги импортированный газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.