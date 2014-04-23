В Чернобыльской зоне построят хранилище отработанного ядерного топлива
Кабмин выделил участок под строительство ЦХОЯТ, строительные работы выполнит американская компания Holtec за 3,7 млрд грн.
Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга в Кабмине президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.
«Кабинет министров принял решение, которое позволит сделать еще один шаг на пути энергетической независимости страны. Речь идет о строительстве Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Сегодня рассматривался вопрос выделения земельного участка в зоне отчуждения ЧАЭС общей площадью 45 га», - сказал Недашковский.
По его словам, проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.
«Строительством хранилища будет заниматься американская компания Holtec International. Тендер был проведен в 2004 году, и в конце 2005 года был подписан контракт с компанией. Она под ключ будет сооружать это хранилище, - сказал Недашковский. – Компания будет строить до момента сдачи пускового комплекса, а затем по мере передачи технологии строительство будут осуществлять украинские предприятия. Эксплуатировать хранилище будет «Энергоатом». Стоимость проекта по ТЭО на весь этап заполнения топливом – 3,7 млрд грн, стоимость пускового комплекса – 1,2 млрд грн», - пояснил Недашковский.
Он также уточнил, что хранилище будет использоваться для топлива Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.
«На сегодня в Украине работают 15 блоков, которые вырабатывают половину потребляемой страной электроэнергии. Ежегодно из этих блоков выводят ядерное топливо, которое после 5-7-летнего хранения в бассейнах реакторной выдержки должно куда-то дальше идти – на временное хранение или на хранение и переработку», - сказал глава «Энергоатома».
По его словам, Запорожская АЭС с шестью блоками имеет свое пристанционное хранилище, а с остальных трех станций – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской - отработанное топливо отправляется на временное хранение и возвращение в Россию. «Украина платит значительные деньги за такие услуги – порядка 150-200 млн долл. ежегодно. Создание ЦХОЯТ позволит эти средства экономить», - сказал Недашковский, добавив, что это также избавит Украину от фактически монопольной зависимости от России по хранению отработанного ядерного топлива.
Как сообщал УНИАН, в феврале-марте 2012 года Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Согласно закону, ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.
Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.
Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.
Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.
Позднее, в марте 2012 года, «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.
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