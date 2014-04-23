В Чернобыльской зоне построят хранилище отработанного ядерного топлива

Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, заявил в ходе брифинга в Кабмине президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Кабинет министров принял решение, которое позволит сделать еще один шаг на пути энергетической независимости страны. Речь идет о строительстве Центрального хранилища отработанного ядерного топлива. Сегодня рассматривался вопрос выделения земельного участка в зоне отчуждения ЧАЭС общей площадью 45 га», - сказал Недашковский.

По его словам, проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

«Строительством хранилища будет заниматься американская компания Holtec International. Тендер был проведен в 2004 году, и в конце 2005 года был подписан контракт с компанией. Она под ключ будет сооружать это хранилище, - сказал Недашковский. – Компания будет строить до момента сдачи пускового комплекса, а затем по мере передачи технологии строительство будут осуществлять украинские предприятия. Эксплуатировать хранилище будет «Энергоатом». Стоимость проекта по ТЭО на весь этап заполнения топливом – 3,7 млрд грн, стоимость пускового комплекса – 1,2 млрд грн», - пояснил Недашковский.

Он также уточнил, что хранилище будет использоваться для топлива Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

«На сегодня в Украине работают 15 блоков, которые вырабатывают половину потребляемой страной электроэнергии. Ежегодно из этих блоков выводят ядерное топливо, которое после 5-7-летнего хранения в бассейнах реакторной выдержки должно куда-то дальше идти – на временное хранение или на хранение и переработку», - сказал глава «Энергоатома».

По его словам, Запорожская АЭС с шестью блоками имеет свое пристанционное хранилище, а с остальных трех станций – Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской - отработанное топливо отправляется на временное хранение и возвращение в Россию. «Украина платит значительные деньги за такие услуги – порядка 150-200 млн долл. ежегодно. Создание ЦХОЯТ позволит эти средства экономить», - сказал Недашковский, добавив, что это также избавит Украину от фактически монопольной зависимости от России по хранению отработанного ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте 2012 года Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Согласно закону, ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

Проектирование и строительство централизованного хранилища проводится с соблюдением требований по гражданской защите, техногенной, ядерной и радиационной безопасности, международных договоров.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Позднее, в марте 2012 года, «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

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