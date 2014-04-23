Четырехсторонние газовые переговоры по Украине не состоятся

Четырехсторонняя встреча министров энергетики Украины, России, Словакии при участии Еврокомиссара по вопросам энергетики, запланированная в четверг в Братиславе (Словакия), вероятно, не состоится, поскольку участники встречи так и не подтвердили свой приезд в столицу Словакии, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«На вчерашний вечер у нас была информация от словацкой стороны о проведении этой встречи, но сейчас свое участие в ней не подтвердили (ни ЕС, ни Россия - УНИАН). Пока нет смысла ехать туда (в Братиславу – УНИАН)», - сказал Продан.

Ранее он сообщал, что в четырехстороннем формате стороны планировали обсудить перспективы использования украинской ГТС, а также провести двухстороннюю украинско-российскую встречу по вопросам ценообразования на импортируемый в Украину газ.

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