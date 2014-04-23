Кабмин сменил гендиректора госконцерна «Ядерное топливо»

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 16 апреля.

Другим распоряжением Кабмин уволил Сергея Литвина, который занимал должность гендиректора с ноября 2013 года.

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Справка УНИАН. В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возложило на госконцерн «Ядерное топливо» функции эксплуатирующей организации (оператора ядерной установки) предприятия по производству ядерного топлива, которое концерн намерен построить в Украине совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.