Бензин в середине апреля подорожал еще на 8%

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 10 по 22 апреля выросли в среднем на 8,1% – до 15,31 грн/л, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным мониторинга, за указанный период больше всего бензин подорожал в Полтавской области – на 11%, до 15,23 грн/л. Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Донецкой (15,77 грн/л), Одесской (15,75 грн/л) и Львовской (15,66 грн/л) областях, самые низкие – в Черниговской и Запорожской областях – 13,20 и 14,70 грн/л соответственно.

Потребительские цены на дизельное топливо в Украине с 10 по 22 апреля выросли в среднем на 9% – до 14,75 грн/л. Самые высокие цены на дизтопливо зафиксированы в Киеве – 15,04 грн/л, а также в Луганской (15,00 грн/л) и Одесской (14,94 грн/л) областях, самые низкие – в Черниговской и Николаевской областях – 13,12 и 14,47 грн/л соответственно.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 1 по 10 апреля выросли в среднем на 8,1% – до 14,16 грн/л.

По мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 23 апреля вырос до 11,59 грн/долл. с 8,2 грн/долл в начале 2014 года.

