Потребители задолжали "Нафтогазу" 22,4 млрд гривень

Об этом свидетельствуют данные о должниках НАК «Нафтогаз Украины».

Предприятия теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентрали задолжали «Нафтогазу» 20,7 млрд грн за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии.

Согласно сообщению «Нафтогаза», наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ накопленна у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (3,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской (1,9 млрд грн), Одесской (0,9 млрд грн) и Луганской (0,9 млрд грн) областей.

Средний уровень расчетов по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 год, по данным «Нафтогаза», составляет 33%. Самые низкие показатели по уровню расчетов у предприятий Севастополя (9%), АР Крым (11%), Луганской (13%), Днепропетровской (14%), Одесской (23%) областей и Киева (24%). Самый высокий уровень расчетов по этой категории предприятий у Закарпатской (100%), Львовской (68%), Херсонской (62%) и Хмельницкой (60%) областей.

Также в сообщении отмечается, что из 24 предприятий ТЭЦ, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставил природный газ для производства электроэнергии, наибольшая суммарная просроченная задолженность у Харьковской ТЭЦ-5 (486 млн грн), «Крымтеплоэлектроцентрали» (364 млн грн) и Зуевской экспериментальной ТЭЦ (172 млн грн). Всего предприятия ТЭЦ, по данным "Нафтогаза", задолжали за газ порядка 1,5 млрд грн

Задолженность промышленных предприятий перед «Нафтогазом» по состоянию на 22 апреля составляет 181,567 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.