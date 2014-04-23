«ДТЭК Крымэнерго» завершило квартал с прибылью 16,4 млн гривень

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Крымэнерго» в январе-марте 2014 года получила чистую прибыль в размере 16,419 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года предприятие закончило с чистым убытком в 59,421 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции за 3 месяца 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 668,721 млн грн с 642,163 млн грн.

Валовая прибыль компании в январе-марте 2014 года составила 55,028 млн грн, первый квартал прошлого года «Крымэнерго» закончило с валовым убытком в 3,458 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «ДТЭК Крымэнерго» в 2013 году увеличило чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 182,833 млн грн с 160,148 млн грн.

«ДТЭК Крымэнерго» (г. Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК является крупнейшим акционером ПАО «ДТЭК Крымэнерго», владеющим 57,49% акций.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

