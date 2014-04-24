Нефть дешевеет на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду, 23 апреля, снизились после публикации министерством энергетики США статистики по запасам сырья на оптовых складах страны, продемонстрировавшей их увеличение до максимума с 1982 года, сообщает РИА Новости.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil опустилась на 0,16 доллара — до 109,11 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,31 доллара — до 101,44 доллара за баррель.

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Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, выросли на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 397,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,3 миллиона баррелей.