"Газпром" предлагает Украине перейти на предоплату

По словам Медведева, это позволит наладить систему раннего оповещения для стран-потребителей. "Мы будем заранее знать и оповещать заинтересованные стороны, какой объем газа был предоплачен, сколько будет взято из хранилищ и сколько будет поставлено", - сказал он на 14-й конференции стран СНГ по нефти и газу в Париже.

При этом Медведев подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на содействие Евросоюза в решении газового вопроса с Украиной. "Мы уведомили наших украинских партнеров о нашем предложении, но не получили ответа, - добавил он, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС. - Очевидно, что Украина одна не сможет решить проблему. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы проблема решалась общими усилиями с привлечением ЕС".

Он также заявил, что концерн не собирается перекрывать поставки топлива в Украину. "Речь идет о том, что будет следующей зимой, - продолжил он. - Это касается всей Европы. Россия готова поставить тот объем газа, который нужен Европе".

В этой связи, добавил зампредправления "Газпрома", российская сторона находится "в постоянном контакте с Еврокомиссией". "Мы готовы встретиться в любое время с представителями ЕС", - подчеркнул Медведев.

Как напомнил Медведев, такая встреча должна была состояться в минувший понедельник в Москве. "Она не была проведена, но не по нашей вине", - заключил он.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставки газа Украине, пояснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутых договоренностей по погашению задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до почти 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн. долл.

«Газпром» оценивает долг «Нафтогаза» за потребленный российский газ, с учетом мартовских поставок, в 2,2 млрд долл.

Путин направил письма 18 странам ЕС - главным образом клиентам "Газпрома", предупреждая об украинских газовых долгах и возможных проблемах с поставками газа Европе через Украину.

В ответном письме Путину Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу отверг идею предоплаты Украиной поставок за российский газ как таковую, которая может негативно повлиять на безопасность российского газового транзита по украинской территории в Европу, и призвал к большей прозрачности газовых отношений Украины и России.