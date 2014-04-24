Продан все же отправился в Братиславу на газовые переговоры

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан отправился в Братиславу (Словакия) для проведения газовых переговоров с правительством Словакии.

Об этом УНИАН сообщили в министерстве.

В министерстве не уточнили подробностей рабочего визита Продана в словацкую столицу.

Как сообщал УНИАН, накануне четырехсторонней встречи министров энергетики Украины, России, Словакии при участии еврокомиссара по вопросам энергетики, министр энергетики Юрий Продан высказал сомнение в том, что такая встреча вообще может состояться. Причиной этому он назвал неподтверждение своего участия российской стороны, а также еврокоммисара.

Ранее Продан сообщал, что в четырехстороннем формате стороны планируют обсудить перспективы использования украинской ГТС, а также провести двухстороннюю украинско-российскую встречу по вопросам ценообразования на импортируемый в Украину газ.

Также министр сообщил, что Украина не оставляет попыток договориться с российской стороной об установлении закупочной цены на импортируемый из России газ на уровне 268,5 долл. за тыс. кубометров, соответствующее предложение находится в “Газпроме”.

Украина на протяжении последних двух лет не может договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».

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