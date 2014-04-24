"Газпром" выставил Украине счет на $11,4 млрд за недобор газа

Суммарный долг "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом" за невыборку газа по контракту на условиях take or pay ("бери или плати") составляет около $18,5 млрд, сообщил журналистам зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

По его словам, "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет за невыборку газа в 2013 году в размере $11,388 млрд, передает ИТАР-ТАСС.

В соответствии с условиями контракта, "Нафтогаз" должен был выбрать 41,6 млрд кубометров, а отобрал лишь 12,9 млрд кубометров.

По словам Медведева, у украинской стороны накопилась огромная задолженность по контракту на условиях take or pay. "Газпром" предлагает украинской стороне перейти на систему предоплаты, но при этом не намерен перекрывать поставки газа Украине, несмотря на задолженность.

Читайте также"Газпром" предлагает Украине перейти на предоплату

"За 2012 год она составила $7,1 млрд, за 2013 год сумма достигла $11,4 млрд, - сказал Медведев. - В мире действует практика, что если в течение 30 дней не производится оплата, то поставщик имеет право прекратить поставки. Мы этого делать не собираемся, но понятно, что Украина самостоятельно этого решить не сможет, поскольку ее экономика находится в состоянии, близком к коллапсу".

Говоря о ситуации с выплатами Украины по газу, Медведев напомнил, что только с января 2014 года у Киева накопился долг в размере $2,2 млрд. "В середине мая, когда должен состояться следующий платеж, долг уже составит $3,5 млрд", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, говорится в сообщении НАКа.

Ранее, 8 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет ограничивать или останавливать поставки газа.

"…Наша позиция является четкой - Украина готова покупать газ по цене, согласно тем договорами, которые являются действующими, в том числе и договорам, связанными с пребыванием Черноморского флота" (в Крыму), - отметил Петренко.

По его словам, в случае "возникновения соответствующих претензий со стороны РФ относительно уплаты цены на газ, эти дела будут рассматривать в соответствующих международных арбитражах". "Если Россия считает, что должна получать от нас высшую цену, она должна самостоятельно обращаться в суд и доказывать свою юридическую позицию", - отметил Петренко.