«Нафтогаз» в 2013 году вдвое сократил закупки российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2013 года сократила закупку природного газа у российской компании «Газпром» по сравнению с 2012 годом в 2 раза — до 12,9 млрд кубометров вместо предусмотренных условиями контракта минимальных 33 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

В среду, 23 апреля, «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет за недобор газа по условиям контракта take-or-pay на сумму 11,388 млрд долл.

В «Нафтогазе» данную сумму не комментируют.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» уже выставлял в начале 2013 года счет на 7 млрд долл. за газ, который Украина не закупала в 2012 году. Украина так и не оплатила его.

Тогда позиция «Нафтогаза» заключалась в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году.

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Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины» в 2012 году закупил около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.