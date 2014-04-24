Дата и место встречи Украины, России и Еврокомиссии по газу еще не определены

Дата и место встречи представителей Украины, России и Европейской комиссии относительно безопасности поставок российского газа в Европу и по вопросу газовых долгов «Нафтогаза» еще не определена.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Пока еще не определены ни дата, ни место проведения трехсторонней встречи. Но мы приветствуем ответ, который мы получили от России относительно их готовности встретиться", - сказала Бергер журналистам.

Читайте также"Газпром" выставил Украине счет на $11,4 млрд за недобор газа

По ее информации, комиссар ЕС Эттингер пригласил министров энергетики Украины и России для консультаций относительно газовых долгов Киева и безопасности российского газового транзита по украинской территории в Европу. Как возможную дату такой встречи называют 28 апреля, а место - Москву.

Ранее "Газпром" угрожал перевести Киев на систему предоплаты за газ из-за долга, который составляет 2,2 миллиардов долларов, но на прошлой неделе (17 апреля) президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в письме к президенту России Владимиру Путину высказался против системы предоплаты, которая, по его мнению, будет угрожать безопасности поставок.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

