«Нафтогаз» в мае импортирует из Польши 126 млн кубов газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в мае 2014 года планирует поставить около 126 млн кубометров природного газа через территорию Польши по контракту с немецким газотрейдером RWE.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза», оператора ГТС Украины.

Диспетчерское управление «Укртрансгаза» получило заявку от «Нафтогаза» на транспортировку газа в объеме 4,08 миллиона кубометров в сутки», - сказали УНИАН в компании.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля немецкая RWE объявила о начале поставок газа через Польшу по контракту с "Нафтогазом", в рамках которого может поставить Украину до 10 млрд кубометров "голубого топлива".

Украинские власти хотят купить в Европе до 25 млрд кубометров газа, которые намерены импортировать также через Венгрию и Словакию.

В апреле министр энергетики Украины Юрий Продан оценивал объем импорта газа в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.

Национальная компания "Нафтогаз Украины" 15 апреля, в первый день возобновленных поставок газа из Европы через территорию Польши, импортировала около 3,9 млн кубометров газа, что составляет почти максимально возможные объемы (4 млн кубометров газа), которые можно прокачивать по существующей инфраструктуре.



