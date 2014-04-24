Еврокомиссия: реверсные поставки газа из Словакии в Украину законные

Европейская комиссия заявляет, что реверсные поставки газа из Словакии в Украину, о которых в настоящее время ведутся переговоры, являются законными, отвергнув, таким образом, упреки со стороны России.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера.

"Решение, которое мы предлагаем (реверс - УНИАН), и которое закреплено в Меморандуме о взаимопонимании, конечно, законное", - сказала Бергер журналистам.

Эттингер вместе с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Проданом и министром энергетики Словакии Томашем Малатински ведут переговоры в Братиславе в четверг в поиске решения относительно реверсных поставок газа в Украину.

Украина планирует получать из Словакии до десяти миллиардов кубических метров газа на год, начиная с конца этого года. Против реверсивных поставок резко выступает российский "Газпром".

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