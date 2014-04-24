Министр энергетики Украины предлагает "Газпрому" обратиться в суд по поводу "недобора"

По его словам, украинская сторона заблаговременно обращалась к российским партнерам с просьбой скорректировать объемы.

"Газпром" выставил такой счет и, если он хочет, пусть судится и идет в арбитраж", - сказал Продан, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС.

"Практика показывает, что европейские компании не платят по такой системе", - заметил министр.Он также подчеркнул, что Украина "своевременно направила "Газпрому" предложения по объему".

Читайте также«Нафтогаз» в 2013 году вдвое сократил закупки российского газа"Почему они не были скорректированы, снова большой вопрос. Задайте его "Газпрому", - добавил Продан.

Ранее в четверг зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет за невыборку газа в 2013 году в размере $11,388 млрд. По его словам, "суммарный долг "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом" за невыборку газа по контракту на условиях "бери или плати" составляет около $18,5 млрд.

В Братиславе Продан проводит переговоры с Еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером и словацкими партнерами об организации реверсных поставок газа на Украину.